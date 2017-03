Ein Autofahrer fuhr am Freitag um 15 Uhr bei der Ampel an der Schänzlistrasse links auf die Rötistrasse in Richtung Hauptbahnhof Solothurn. Dabei übersah der 39-jährige Lenker die Fussgängerin, die ebenfalls grün hatte und die Rötistrasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte.

Durch die frontale Kollision wurde die 86-jährige Frau leicht verletzt. Sie wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt.