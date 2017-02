«Ohni Halle, ohni Chaare, löh mir alli Hoffnig fahre», heisst ein Zweizeiler in der Umzugsverordnung der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn (UNO). Dieser lässt aufhorchen, zumal er von den an zwölfter Stelle eingeteilten Hudibras-Chutzen stammt. Mangels Wagenbauhalle müssen sie auf Lastwagen und Anhänger verzichten.

Umso härter ist dieser «worst case», weil er eine der fünf von sechs UNO-Stammzünften betrifft, die einen Wagen bauen. Dies heisst jedoch nicht, dass die «Hudis» auf eine Umzugsteilnahme verzichten. Mit ihrem Anspruch werden sie mit kleineren Bauten und Wägelchen zweifellos erst recht die beiden Umgänge fantasievoll zu bereichern wissen. Ihr Sujet lässt es erahnen.

Miete ist nicht tragbar

Nach der Fasnacht 2010 mussten die Hudibras-Chutzen nach mehr als zwei Jahrzehnten «ihre» Halle in der Steingrube der Zellulose-Fabrik Attisholz räumen. Seither müssen sie improvisieren. Die letzten zwei Jahre gewährte ihnen ein Landwirt im Bleichenberg Gastrecht. Da dieser diesen Platz wieder selbst benötigt, begann die Suche erneut. «Klar gibt es leer stehende Hallen, und wir haben alles in Bewegung gesetzt, eine Lösung zu finden, aber das Mindestangebot mit einer Monatsmiete von 6000 Franken bei einer ganzjährigen Mietdauer ist für eine Zunft nicht tragbar», muss Hudi-Ober Christoph «Schugi» Michel ernüchtert feststellen.

Daran vermochte auch der vor sieben Jahren gegründete Unterstützungsverein «Casa Hudibras» nichts ändern. Gemäss Präsident und Vize-Zunftober Reto Affolter ist es deren Hauptziel, zu «geeigneten Räumlichkeiten für den Wagenbau und zur Lagerung der dafür erforderlichen Fahrzeuge, Materialien und Werkzeuge» zu verhelfen. Doch dieses finanzielle Fundament genügte ebenso wenig, wie die viel gerühmte Vernetzung bisher wirkungslos geblieben ist.

Nun halt mit dem «Plan B»

Nachdem alle Bemühungen nichts fruchteten und die Zeit immer mehr schwand, traf der Zunft-Vorstand an seiner Sitzung im Dezember 2016 den folgenschweren Entscheid, Plan B in Kraft zu setzen. «Wir wollen an die Fasnacht gehen, wenn auch nur im kleinen Rahmen», so Ober Michel.

Bei der Firma Schaffner in Luterbach fanden die Hudibras-Chutzen Unterschlupf, um Wägelchen und Bauten zu konstruieren. Dazu Ober Michel zerknirscht: «Spitz formuliert, sieht es aus wie eine Kindergarten-Zunft.» «Es herrscht keine Weltuntergangsstimmung, aber eine Unzufriedenheit ist da», beschreiben Michel und Affolter die atmosphärische Befindlichkeit. Es ist nicht das Gleiche, statt Abend für Abend an einem grossen Wagen zu bauen nur noch an Samstagen kleine Utensilien zu basteln.