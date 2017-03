Diese «petitio» richtet sich allerdings eher an den Kanton, soll doch der Regierungsrat das Haus für ein Jahr provisorisch unter Denkmalschutz stellen und sich für eine Sanierung und den Erhalt einsetzen.

Bisher erhielten in Solothurn zwei «petitios» genug Support: die eine gegen das Aussengrill-Verbot in der Stadt, die andere für ein Samstag-Fahrverbot am Landhausquai. (ww)