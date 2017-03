Der Gebäude- und der Mobilitätsbereich sowie die Landwirtschaft sind bereit, vermehrt auf Bioenergie zu setzen, vorausgesetzt, Konkurrenzfähigkeit und Wirtschaftlichkeit bleiben erhalten. Für die entsprechenden Rahmenbedingungen muss die Schweizer Klima- und Energiepolitik sorgen.

Dies forderten mehr als 140 Fachleute am fünften Bioenergie-Forum in Solothurn. Die Vertreter aus der Gas- und der Mobilitätsbranche wie auch aus der Landwirtschaft äusserten dabei den Wunsch, dass ihre aktuellen Bemühungen anerkannt und in den entsprechenden Gesetzen reflektiert werden.