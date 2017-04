Ein Handwerker reicht Tanja Leisi das Schild mit dem alten Logo des «Tabakkellers». «Das bekommt unsere Mutter zur Erinnerung», erklärt sie. 13 Jahre lang nämlich führte Therese Rihs an der Kronengasse 15 die Tabakkeller Shop GmbH. Seit 1. Januar ist das Geschäft in der Solothurner Altstadt an die Töchter Tanja und Patricia Leisi übergegangen – und seit 1. April findet man den Laden eine Hausnummer «stutz zdüruf». Auf zwei Stockwerken bieten die frischgebackenen Co-Geschäftsinhaberinnen neu im südlichen Teil des umgebauten «Krone-Ensembles» alles rund ums Pfeifenkraut an.

«Die Ladenfläche ist um einiges grösser als im vorigen ‹Schluuch›», sagt Tanja Leisi. So hat hier auch ein grösserer Humidor mit einer stattlichen Zahl an Zigarrensorten Platz.

Ansonsten schätzen die beiden Schwestern, dass sie auch ihre anderen Produkte auf grosszügigerem Platz – mit breiterem Schaufenster – präsentieren können: Dazu zählen neben Tabak, Zigaretten, Zigarren auch Accessoires wie Aschenbecher, Feuerzeuge, ferner Spirituosen, oder aber Produkte, die neuen Trends entsprechen, beispielsweise die in den letzten Jahren beliebt gewordenen Shishas oder E-Zigaretten.

Sogar Hanf mit legalem THC-Gehalt ist zu finden – und Wasserpfeifen. Als Nischenprodukt bieten Leisis aber auch Taschen der Marke «Schreif» an. Morgen Samstag können Neugierige, ob Raucher oder Nichtraucher, anlässlich einer Eröffnungsfeier den neuen Tabakladen in Augenschein nehmen. (ak)