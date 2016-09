Bereits das Warm up unter der Autobrücke bei der CIS-Sporthalle sorgte für Schweissperlen auf der Stirn. Zu rhythmischen Beatklängen animierten Vortänzer zum Hüpfen, Springen, Aktivsein. Und wie es der Name der Premierenveranstaltung ausdrückte: Zentral waren Lichter. In neonfarbenen Bändern, einheitlich reflektierenden Light Run-Shirts, vielfach bemalt mit Neon-Schminke präsentierte sich jung und älter in Aufbruchsstimmung.

Ein entspanntes, ungezwungenes Unterwegssein entwickelte sich auf der Strecke. Fröhlich trabend, plaudernd, scherzend, singend, jauchzend, tanzend bewegte sich der Tazzelwurm dem Aareufer entlang in Richtung Altstadt, die in verschiedenen Schlaufen durchquert wurde. Rasch entwickelten sich Dialoge: zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterwegs, ebenso aber zwischen Vorwärtsstrebenden und Interessierten am Streckenrand oder Aufmerksamgewordenen in den diversen Gaststätten.

Auffallend oft zu beobachten: lachende Gesichtern, Leute bei bester Laune, mit nach oben gerichteten Mundwinkeln. Geschwitzt wurde zwar – auch des lauen Spätsommerabends wegen – reichlich. Pulswerte bewegten sich in höheren Bereichen, erreichten aber kaum Höchstwerte.

Langes feiern

Und für Abwechslung, Erfrischung, Flüssiges war in den Light Zones gesorgt. Um überraschende, erstaunliche, begeisternde Lichtkreationen handelte es sich. So führte der Parcours etwa über eine Ice-Zone, über eine Masse von Eiskügelchen. Und Solothurn liess sich nicht nur von seiner schönsten Seite entdecken, sondern auch in einem speziellen Licht. Das regte die Sinne an, begeisterte sorgte für Gedankenfülle.

So vermutete etwa Walter Jenny als erfahrener Wettkampfläufer und ehemaliger Sieger des 100-km-Laufes von Biel, dass „wohl viele unterwegs sind, die mit der Laufszene an sich nichts zu tun haben“ Etwas, das nicht nur er als willkommen betrachtete. Weil keine Zeit gemessen wurde, spielte es keine Rolle, wo und wie man es sich unterwegs gemütlich machte.