«Es gibt keinen besseren Ort für das, was wir heute diskutieren möchten», befand Michael Hug einleitend zum Tourismusforum 2017: Hier im Stadttheater, so der 2016 neu gewählte Präsident von Region Solothurn Tourismus, solle die Frage im Zentrum stehen, was die Kultur und der Tourismus gemeinsam auf die Beine stellen können. So standen die stärkere Vernetzung der regionalen Kulturinstitutionen und die bessere Vermarktung der «Kulturstadt» im Zentrum der Diskussion.

Um eine Antwort auf die Frage des Abends bemühte sich Marketingberater und Kommunikationsprofi Michele Jannuzzi vom Designstudio Jannuzzi Smith. Einer der bekannteren Titel in seinem Portfolio ist jener des Filmfestivals von Locarno. Und so erörterte Jannuzzi vor rund 150 geladenen Gästen an mehreren Beispielen, wie sich eine Marke für einen Ort schaffen lässt: Das Erscheinungsbild dürfe nicht elitär oder einschüchternd wirken: «Wenn wir mit dem breiten Publikum in Kontakt treten wollen, müssen wir eine verständliche Sprache sprechen.»