Zuletzt kannte man die Drogerie Nagel wegen ihrer Präsenz in der Schanzmühle als Untermieter bei Manor Food. 1996 war die damalige Impuls-Drogerie in den noch Solomarkt genannten Food-Center eingezogen.

Mit den Auszugsplänen von Manor Food in die Altstadt ergab sich auch für Bruno Nagel eine neue Ausgangslage, da sein 20-Jahr-Mietvertrag ausgelaufen war. «Ich hätte noch länger bleiben können, aber ich wollte weg, sobald Lindts mein ehemaliges Geschäft an der Hauptgasse 9 nicht mehr als Zwischenlösung brauchten.»

Als Mode Dessous Lindt nach mehreren Terminverschiebungen endlich den Umbau seines neuen Standorts weiter östlich an der Hauptgasse realisieren konnte, zog Nagel bei Manor aus und eröffnete am 29. September seine Drogerie neu an der Hauptgasse 9.

Seit der Ankündigung der Manor Absichten seien die Frequenzen ohnehin gesunken, so Nagel. Manor will seine neue Food Abteilung im Warenhaus an der Gurzelngasse 2018 eröffnen, kämpft aber noch mit Einsprachen. (ww)