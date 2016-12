Die Ausnahme von der Regel

Der inzwischen 73-jährige Lionel Privé und seine Frau Maria hatten sich lange schwergetan, den vor 30 Jahren eröffneten Betrieb am Märetplatz aufzugeben. Nicht zuletzt wegen der leidigen «Lex Grill». Oder komplizierter ausgedrückt: dem seit 2004 geltenden Passus im städtischen Reglement über die Nutzung des öffentlichen Raums für Märkte und marktähnliche Nutzungen, der das ständige Grillieren in Aussenständen verbietet.

Damals profitierten Privé wie auch Stadtmetzger Ruedi Wälchli noch davon, dass sie ihre Stände bereits vor dem Erlass im Reglement geführt hatten und ihnen so die Besitzstandswahrung zugestanden worden war. Bereits in den Neunzigerjahren hatte man allerdings Privés die Aussen-Zubereitung von Kebab untersagt.

Die Ausnahme von der Regel gilt jedoch nur für die damaligen Betreiber vor 2004. So konnte auch Privé-Tochter Stephanie, die lange mit einer Übernahme des elterlichen Geschäfts geliebäugelt hatte, keine Bewilligung für den Fortbestand des Aussengrills erlangen.

Nun treten die Eltern in den Ruhestand und Chris van den Broeke will ab dem kommenden Jahr das «Bistraito» nach dem bisherigen Konzept und mit dem vorhandenen Personal weiterführen. Einfach ohne den Aussengrill. Für das Ehepaar Privé – es gilt als «Take-away-Pionier» von Solothurn – war aber immer klar: Ohne Aussenstand ist der Betrieb am Märetplatz nicht überlebensfähig.

Dessen «Seele» stets der Grill gewesen war. Für den neuen Pächter van den Broeke ist jedoch die grosse Terrasse im Zentrum der Stadt ausschlaggebend für die Pachtübernahme: In «seinem» Zunfthaus zu Wirthen seien die Aussenkapazitäten für das Sommergeschäft nämlich zu knapp bemessen.