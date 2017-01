Bratwürste und Schüblige brutzeln auf dem Grill wie immer, nur steht er neu an der Frontwand des «Bistraito». Noch immer beruft sich Pächter Chris van den Broeke auf die Bewilligung von Vorgänger Lionel Privé, und lässt grillieren. Der Haken an der Sache: Die Bewilligung gilt im Winter nur für einen Aussenstand an der Hauswand. Und so wurde van den Broeke im wahrsten Sinn des Wortes «zurückgepfiffen».

Mit dem neuen Patent werde er aber um eine ganzjährige Bewilligung für einen Stand draussen an der Platzwand ersuchen. Inzwischen hat die «Petitio» gegen das Aussen-Grillverbot 620 Unterstützer. «Und an der Fasnacht dürfen wir draussen Würste braten.» Nicht aber ein grosses Zelt am Märetplatz aufstellen, wie van den Broeke vorhatte. Auch der rote Teppich und die Fackeln zur Eröffnung des aufgepeppten Lokals mussten auf polizeiliches Geheiss wieder entfernt werden. «So räumte ich am Abend des Eröffnungstages halt alles wieder weg.»