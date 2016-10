Der Aarhof an der Römerstrasse hat einen 15 Jahre andauernden Dornröschenschlaf hinter sich: Nachdem das damalige Besitzerpaar 2001 zusammen freiwillig aus dem Leben geschieden war (siehe Kasten), das wildromantische Schlössliensemble mehrfach ihren Besitzer wechselte und angedachte Gestaltungsprojekte unrealisiert auf der Strecke blieben, kommt neues Leben in die Liegenschaft: Andreas von Roll, der zurzeit an der Obachstrasse 1 eine Orthopädiepraxis führt, steht in Kaufverhandlungen mit dem bisherigen Eigentümer Rolf Gafner. Dieser ist froh über die Lösung: «So wird dem verschlafenen Aarhof neues Leben eingehaucht.»

Konkret will von Roll bis Herbst 2017 ein Ärztehaus realisieren. «Der erste Stock ist dem Bewegungsapparat gewidmet», gibt der Arzt auf Anfrage bekannt. Dort soll unter anderem auch seine eigene Praxis für Orthopädie und Sportmedizin einziehen. Auf der zweiten Etage sind im Mietverhältnis Hausärzte, allenfalls auch eine Gruppenpraxis, vorgesehen. Damit will von Roll nicht zuletzt dem Mangel an Allgemeinmedizinern entgegenwirken – und: «Durch ein Ärztehaus lassen sich durch gemeinsam synergetisch genutzte Infrastrukturen wie beispielsweise einer Rötgenanlage Kosten sparen.»

Qualitativ optimiert zusammenarbeiten, ohne dass die Kosten steigen, lautet die Devise. Das Erdgeschoss soll für Therapieräume genutzt werden. «Gerade der Festsaal eignet sich für polyvalente medizinische Zwecke», so von Roll weiter. Bereits steht er mit Interessenten aus der Ärzteschaft im Gespräch. Gut möglich sei, dass auch andere Fachärzte als Mieter einziehen werden: «Rheumatologie, Neurologie Gynäkologie oder Urologie würden gut in den Mix passen.»

Liebhaber- statt Renditeobjekt

1939 war das im 17. Jahrhundert erbauten Sommerhaus unter Denkmalschutz gestellt worden, in den 1980er-Jahren wurde auch die umgebende Gartenanlage darin eingeschlossen. Die grösseren Eingriffe, die nun nötig werden, betreffen das Parkplatzregime und im Sinne der Rollstuhlgängigkeit einen Lift. Ostseitig des Schlösschens neben der Kieszufahrt sollen 18 (statt 23 gesetzlich vorgeschriebener) Parkplätze entstehen.

Und da die einzelnen Parkfelder zwischen den bestehenden Bäumen angelegt werden, sind auch keine Rodungen vonnöten. Der Lift wird – von aussen nicht sichtbar – im hinteren Teil des Hauptgebäudes eingebaut. Ansonsten bleiben der grösste Teil der historischen Bausubstanz erhalten: Malereien, alte Verputze, Täferstrukturen oder auch den Blickfang der Wendeltreppe.