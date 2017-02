Seit Beginn der Bike Days hat sich nicht nur das Festival, sondern auch das Publikum vergrössert. Was anfänglich ein Branchen- und Insider-Event war, ist heute ein nationales Festival für jedermann: «Es ist schön zu sehen, dass sich die Bike Days zu einem Treffpunkt auch ausserhalb der Bikeszene entwickelt haben», meint OK-Präsident Flury. So reisen über 70 Prozent der Besucher aus der ganzen Schweiz nach Solothurn ans Velofestival. Ob Jung oder Alt, mit oder ohne Familie, alleine oder als Gruppe, die Bike Days bieten für Jeden etwas: Zahlreiche Verpflegungsstände sorgen für das leibliche Wohl der Besucher, die Chilloutzone auf der Chantierwiese lädt zum Entspannen ein. Und wer feiern möchte, kann dies an den Bike-Days-Partys am Freitag oder Samstag tun.

Weitere Informationen können auf bikedays.ch gefunden werden. (mgt)