Am letzten Freitag hat für die Hafebar die Saison 2017 angefangen. Das fast schon sommerliche Wetter am Wochenende lockte die Solothurner am Feierabend zur Hafebar. Doch am Tag der Eröffnung schien das neu formierte Bar-Team dem Ansturm nicht gewappnet zu sein.

Verständlich, meint ein Kommentator auf der Facebookseite der Hafebar: «Das Wetter, schon fast sommerlich hat sicher vielmehr Gäste an die Bar geschwemmt als andere Jahre zuvor. Hinter der Theke stehen alles junge Leute, welche vielleicht das erste Mal als Barkeeperinnen im Einsatz sind und noch nicht alle Abläufe können.»

Auch sonst gab es (fast) durchwegs positive Reaktionen auf die lange Wartezeit: «Ich war am Freitag auch an der Hafebar und schon von weitem habe ich die Menschenmasse gesehen. Der erste Gedanke, ohh, hat das viele Besucher. Ich habe mich an die Bar gestellt und schon beim Warten nette Gespräche geführt und neue Menschen kennengelernt. Ist doch eine schöne Nebenwirkung beim Anstehen», kommentierte ein Leser. Ein Getränk ist schliesslich nicht alles: Die Stimmung zählt. Denn: «Die Hafebar ist ja nicht eine Outdoorbiersäule!», wie ein Facebook- User kommentierte.

Lösungsansätze wurden auch vorgeschlagen: «Bei Hochbetrieb sollte doch die Service rausgeschickt werden», so ein Facebook-User.

Es gibt auch einen etwas anderen Ansatz: Es wird ganz einfach Werbung für das eigene Lokal gemacht.

