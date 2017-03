Seit ein paar Wochen ist die neue Co-Betriebsleitung im Restaurant Hotel Baseltor nun tatkräftig im Einsatz. Ava Bachmann leitet zusammen mit Jeannette Meyer das Drei-Sterne-Swiss-Historic-Hotel in der Solothurner Altstadt mit 17 Zimmern und 13 Punkte Gault Millau Restaurant der Genossenschaft Baseltor Solothurn.

Nach ihrer Lehre als Köchin im «3 Könige» in Basel und der Hotelfachschule in Luzern, konnte Ava Bachmann zahlreiche gastronomische Erfahrungen in der Schweiz sowie im Ausland sammeln. «Die Co-Betriebsleitung des Restaurant Hotel Baseltor ist eine äusserst spannende Herausforderung. Ich freue mich sehr, mit Jeannette, der Küchenchefin Pia und dem ganzen Baseltor-Team das Restaurant Hotel Baseltor die nächsten Jahre erfolgreich weiter zu führen», erzählt Ava Bachmann.

Bereits seit April 2016 fürs Baseltor tätig ist Jeannette Meyer. Sie konnte sich als Stellvertreterin von Gabi Hladikova, der ehemaligen Betriebsleiterin, bestens auf ihre neue Herausforderung vorbereiten. «Die Zusammenarbeit mit Ava macht grossen Spass. Wir ergänzen uns perfekt und wir planen gemeinsam einige neuen Ideen für das Restaurant Hotel Baseltor», freut sich Meyer. (mgt)