Ein halbes Jahr Arbeit

Anfang Jahr hatten Pfyls die Aareflotte von Fredy Fankhauser übernommen, «und bald war für uns klar, dass wir ein Schiff mit 30 bis 40 Plätzen und vor allem einem WC brauchten. Denn dafür war die Nachfrage gross», so Brigitte Pfyl.

Weitere Bedingung war, dass das neue Boot unter der Wengibrücke durch die Altstadt bis zur nur im Sommer freien Destination Attisholz fahren könnte. «Denn Stadtbesichtigungen zu Wasser sind sehr gefragt», meint Iwan Pfyl, der mit seiner Frau das «Öufi-Angebot sukzessive weiter entwickeln möchte.

Fondue-Fahrten im Winter, Hochzeiten, Klassenzusammenkünfte und Familienanlässe umfasst das bisherige Angebot. Doch ein neuer Trend kommt auf: «Urnenbestattungen auf dem Wasser mit wasserlöslichen Urnen», weiss Pfyl.

Nun, gefunden wurde das neue Schiff per Internet durch Mitarbeiterin Christine Brotschi. «Le Viking», 1994 durch die Neuenburger Firma Schweizer Saphir gebaut, hatte für eine Unternehmerin in Yvonand Gesellschaftsfahrten durchgeführt, ehe sie das Boot altershalber veräusserte.

«Es war in einem desolaten Zustand», erinnert sich Iwan Pfyl an die strapazenreiche Arbeit, die im April in Yvonand bei Regen und Schnee begonnen hatte und sich für das Helferteam zuletzt auf 2200 Arbeitstunden summiert hatte.

Der Motor habe kaum Kummer gemacht, bestätigt Brigitte Pfyl, doch sei sonst so manches Unerwartete aufgetaucht, mit dem das Ehepaar nicht gerechnet hatte. Iwan Pfyl: «Die Sitzbänke haben wir zu Hause in unserer Garage angefertigt. Und auch das Dach musste völlig neu konstruiert werden.»

Nach den Aussenarbeiten am Rumpf und an den Aufbauten wurde die künftige MS Wyssestei im Juni dann auf dem Wasserweg nach Solothurn verlegt, um den Innenausbau voranzutreiben. «Wir hatten hier einen sehr schönen Arbeitsplatz, das braucht es.» In dieser Zeit schmiss Brigitte Pfyl den zuletzt zufriedenstellenden Sommerbetrieb mit den beiden bisherigen Booten, derweil sich Gatte Iwan nicht nur auf die Instandsetzungsarbeiten konzentrieren konnte, sondern auch noch die Fahrgast-Käpitänsprüfung für Fahrten bis zu 60 Passagieren absolvieren musste. «Und ich habe den Leichtmatrosen gemacht», strahlt Brigitte Pfyl.