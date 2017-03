Bundespräsidentin Doris Leuthard trat nach der bundesrätlichen Sitzung im Von Roll-Haus in Solothurn kurz vor die Medien. «Wir hatten eine etwas verkürzte Bundesratssitzung mit nur wenigen Traktanden», erklärte sie.

Man habe über Aussenpolitik, die Türkei, die USA, den Brexit, über Steuerfragen und Finanzfragen gesprochen. «Wir werden heute zum Mittagessen mit der Kantonsregierung noch Gelegenheit haben, solothurnische Themen zu erörtern und deren Anliegen zu besprechen», so Leuthard weiter. «Extra Muros» sei eine sehr wertvolle Demonstration der Demokratie, die beweise, «dass wir in Bern nicht im Glashaus sitzen».

Man könne fast neidisch auf die Solothurner sein, ein so schönes Haus zu besitzen, beantwortete Leuthard die Frage nach dem Wohlfühl-Faktor im Von Roll-Haus. Von den Medienvertretern kam aus aktuellem Anlass natürlich die Frage nach dem Brexit.

Selbstverständlich habe man darüber gesprochen, so die Bundespräsidentin. Leuthard: «So schnell wird sich nichts ändern. Wir werden aber die nächsten Tage genau beobachten.»

Befragt nach einem Statement nach dem Ja ihres Departementes zur Sanierung des Weissensteintunnels sagte sie. «Wir hatten diesbezüglich viele Kontakte mit der Regierung, aber auch mit der Bevölkerung und haben gesehen, dass dieser Erhalt ein echtes Anliegen ist. Allerdings sprechen die Nutzerzahlen eine andere Sprache.»

«Ich erwarte auch etwas»

«Es ist jetzt also an der Bevölkerung und dem Bahnunternehmen uns zu beweisen, dass diese Investition – die doch sehr hoch ist – gerechtfertigt ist. Ich erwarte auch von der Bevölkerung, dass sie den Tunnel auch so nutzt, wie sie das geschildert hat. Dafür braucht es längerfristig vielleicht auch neue Konzepte.»

Kennt die Bundespräsidentin die Ambassadorenstadt? «Ich komme aus der Nachbarschaft, dem Kanton Aargau. Ich kenne Olten den Eisenbahnknotenpunkt sehr gut, da ich ständig dort vorbeikomme. Mit der Stadt Solothurn verbindet mich persönlich nichts. Ich weiss jedenfalls von keinen verwandtschaftlichen Beziehungen». (frb)