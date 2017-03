Für asm-Direktor Fredy Miller ist das unverständlich. «In jedem Kreisel passieren regelmässig Verkehrsunfälle», beschreibt er die Situation. Fast jede Woche würde es irgendwo knallen. Im Vergleich dazu seien Unfälle mit dem Bipperlisi doch eher selten.

2014 hat diese Zeitung noch über eine Zunahme der Kollisionen berichtet. Dies auf Basis der Zahlen zwischen 2011 mit 6 Kollisionen im Kanton, 2012 mit 10 und 2013 mit 12.

Nun deutet die Statistik aber offenbar in die andere Richtung. «Die Unfälle mit dem Bipperlisi werden immer weniger», gibt der Direktor Einblick in die laufende Unfallstatistik. «Heute haben wir viel weniger Unfälle als noch vor 5 oder 10 Jahren.» Die aktuellen Zahlen will er nicht nennen. Diese gehen jeweils ans Bundesamt für Unfallverhütung.

Und wieso gehen die Zahlen wieder zurück? «Ich habe das Gefühl, dass die Verkehrsteilnehmer heute viel sensibilisierter sind», meint Fredy Miller. Es gäbe keine schweren Unfälle mit Schwerverletzten mehr, zudem seien die Schäden kleiner. «Das sind heute durchs Band Blechschäden», so der Direktor.

Die Schäden können von leichten Lackschäden bis hin zu schweren Carrosserieschäden reichen. Bei Unfällen geht der Schaden für die asm rasch in die Zehntausende. Die Kosten für Reparaturen muss das Unternehmen aber nicht tragen. In würden in 99 Prozent der Fälle werden sie laut Miller von der Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers bezahlt. In Einzelfällen könnte höhere Gewalt den Unfall verursachen, wie beispielsweise Eis auf der Fahrbahn.

Zurück zum Baseltor-Kreisel: Weil alle Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich das Tempo drosseln, ist die Wucht eines Aufpralls auch nicht so schwerwiegend wie andernorts.