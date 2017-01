Ist denn diese Vereinsstruktur der Solothurner Filmtagegesellschaft noch zeitgemäss?

Ich sage Ihnen ehrlich, als ich dieses Organigramm zum ersten Mal sah, dachte ich auch: Was für ein Schnittmusterbogen. Doch man muss verstehen, dass die Strukturen so gewachsen sind und sich über all die Jahre bewährt haben. Es läuft gut und gibt bis jetzt keinen Grund etwas zu ändern.

Während Ihrer Ära gab es einen markanten Publikumszuwachs an den Filmtagen.

Die Filmtage werden immer mehr zum Publikumsfestival, was mich freut. Früher war es doch eher eine Branchen-Veranstaltung. Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und die Filmtage immer mehr geöffnet, ohne die Branche zu vergessen.