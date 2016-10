Der Bahnhof Solothurn leuchtete gestern in Knallorange und sattem Gelb. An allen Ecken werkten Reinigungsarbeiter in ihren leuchtenden Westen. Die Passanten und Wartenden betrachteten das emsige Treiben interessiert und gleichzeitig erstaunt – so etwas gibt es am Hauptbahnhof Solothurn nicht alle Tage zu sehen.