Doch der Mischverkehr hat seine Tücken. Viele verschiedene Fahrzeuge auf engem Raum können miteinander im Konflikt stehen, nicht zuletzt da der Mischverkehr eine Kompromisslösung ist. Im konkreten Beispiel der Baselstrasse in Solothurn ist die Bahn jedoch schon im Konflikt mit dem restlichen Verkehr und stellt ein Risiko dar.

Wie soll also nun die Sicherheit in der Baselstrasse erhöht werden? Klar, die Velofahrer werden von den separaten Velowegen profitieren. Aber was ist mit dem restlichen Verkehr? Lichtsignale sowie Bodenmarkierungen werden an vielen Orten gebraucht, um sowohl Fussgänger als auch Verkehrsteilnehmer an die vorbeifahrenden Trams zu erinnern. Dies wird auch in Solothurn der Fall sein: Laut Projektleiter Patrick Kissling soll der Verkehr mithilfe von Ampeln zurückgehalten werden, bis das Bipperlisi eine genug weite Strecke zurückgelegt hat, um keine Gefahr mehr darzustellen.

«Mischverkehr hat keinen Einfluss auf die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, jedenfalls solange das Verkehrsmanagement funktioniert. Der Verkehr im System muss störungsfrei laufen», so Karl Vogel, der Leiter Verkehrsplanung der Stadt Bern.

Laut Vogel ist es beim Mischverkehr besonders wichtig, dass der öffentliche Verkehr nicht vom Privatverkehr behindert wird und die Fahrpläne eingehalten werden können. Daher wird in der Stadt Bern wenn möglich eine separate Tram- und Busspur bevorzugt. Auch müsse der Autoverkehr vor dem Mischverkehrsabschnitt reguliert werden können, damit der Strassenabschnitt im Mischverkehr nicht überlastet wird. Dies ist an der Baselstrasse in Solothurn aber nur bedingt möglich: Eine separate Tramspur ist unmöglich, wenn gleichzeitig auch eine abgetrennte Velospur geplant ist.