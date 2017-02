Vom Grossen zum Kleinen – das kostenlose «Amzblatt» bahnt sich seinen Weg im bekannten Stil vom internationalen aufs regionale und städtische Terrain. So biete Trump den Kantonsratskandidaten schon jetzt einen Kurs in «Umsetzung von Walversprecken». Wie die anderen Narrenblätter wird zudem auch hier das «Malais Besenval» aufgegriffen und ein Betriebskonzept vorgestellt, eines das dem alten (leider?) ähnelt...

Gefeiert wird auch das 100-Jahr-Jubiläum der RBS-Linie. Was in Aussicht gestellt wird: ein von Bern bis Solothurn reichender Zug. Man steigt am einen Ort ein und am anderen aus – fahren muss der Zug dabei natürlich nicht. Im Gegensatz zum «Postheiri» und «Hudibras» ist Grenchen im «Amzblatt» Thema, genauer: das Theater ums Parktheater.

Höhepunkte der aktuellen Ausgabe sind das interaktive Brettspiel durch Solothurn («Jürgens Erlebnispark»), das die närrischen Hotspot(t)s abklappert. Aber auch das klassische Beneidungsregister regt zum ›Schmunzeln an: So beneide Fraziska Roth Kurt Fluri um seinen Präsidialsitz und die NAGRA blickt bewundernd aufs Kunstmuseum: Die nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle «möchte auch so ein schickes Endlager!» (ak)