Höhere Steuereinnahmen von natürlichen Personen und Budgetunterschreitungen in der Erfolgsrechnung führten zu einem Ertragsüberschuss von 7,8 Mio. Franken. Dieses Ergebnis liegt um 7,1 Mio. Franken über dem budgetierten Wert und um 2,2 Mio. Franken über dem Vorjahresergebnis. Die höheren Steuereinnahmen der natürlichen Personen betreffen sowohl das laufende Jahr wie auch Nachzahlungen für die Jahre 2014 und 2015. Das erfreuliche Ergebnis erlaubt die Bildung von Vorfinanzierungen für anstehende grosse Investitionsprojekte sowie zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen.

Budgetverbesserungen konnten hauptsächlich bei den planmässigen Abschreibungen des alten Verwaltungsvermögens der übrigen allgemeinen Dienste und beim Beitrag an Gemeinden für den Lastenausgleich der Sozialhilfe verzeichnet werden. Mehrerträge fielen hauptsächlich bei den Schulgeldern von anderen Gemeinden der Sekundarschulen sowie beim Beitrag von Gemeinden für die gesetzlich wirtschaftliche Hilfe ab. Dagegen stiegen die Beiträge an den Kanton für die Ergänzungsleistungen AHV / IV. Mindererträge resultierten insbesondere bei den Beiträgen von Aussengemeinden an das Stadttheater.

Steuervorbezüge wieder zu tief budgetiert

Der Nettosteuerertrag übertrifft das Budget um 3,8 Mio. Franken oder 5,5 Prozent und liegt um 0,8 Mio. Franken oder 1,0 Prozent über dem Vorjahresergebnis. Der Mehrertrag stammt hauptsächlich aus folgenden Bereichen: Die Gemeindesteuern aus den Vorjahren, die sogenannten Taxationskorrekturen, der natürlichen Personen liegen um 1,4 Mio. Franken über dem Budget. Die Vorbezugsrechnungen dieser Jahre wurden mehrheitlich zu tief in Rechnung gestellt.

Die Investitionsrechnung weist bei Ausgaben von 13,3 Mio. und Einnahmen von 0,8 Mio. Franken Nettoinvestitionen von 12,5 Mio. Franken aus. Budgetiert waren 13,7 Mio. Franken. Der Neubau der Turnhallen Schulhaus Hermesbühl sowie die Umgestaltung der Berntorstrasse weisen die grössten Unterschreitungen der Budgetkredite aus. Damit beläuft sich der Finanzierungsüberschuss auf 1,3 Mio. Franken (Vorjahr: 0,3 Mio. Franken), im Budget wurde noch mit einem Fehlbetrag von 6,6 Mio. Franken gerechnet. Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht 110,0 Prozent.

Infolge des guten Rechnungsabschlusses 2016 steigt nun das Nettovermögen je Einwohner per Ende Jahr auf 4‘620.- Franken.

Geld für vorfinanzierte Grossprojekte

Die Gemeinderatskommission nahm den Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Ertragsüberschusses der Erfolgsrechnung zur Kenntnis. 7,5 Mio. Franken sollen in Vorfinanzierungen eingelegt werden: je 2,5 Mio. Franken für den Neubau Doppelkindergarten / Tagesschule Brühl und Vorstadt, 1,5 Mio. Franken für den Standortbeitrag des Berufsbildungszentrums sowie 1,0 Mio. Franken für die Instandsetzung Technikzentrale West des Schwimmbades. Der verbleibende Ertragsüberschuss von 0,3 Mio. Franken wird für zusätzliche Abschreibungen auf dem Grundstück Rossallmend verwendet. (egs)