Gibt es in Bern auch nicht

Chris van den Broeke fordert, dass das 2010 von der Gemeinderatkommission GRK abgesegnete Reglement über die Nutzung des öffentlichen Raums für Märkte und marktähnliche Nutzungen dahingehend angepasst werden soll, dass es weiterhin möglich sei, an Aussenständen wie am Märetplatz das ganze Jahr grillieren zu dürfen. «Dies ergänzend mit weiteren klar definierten Bewilligungen an ausgesuchten Standorten auf öffentlichem Boden wie der Hafebar oder am Landhausquai und nur mit Gasgrill.»