Gegründet am 21. Mai 1957, hat die Mamfi-Guggemusig 60 bewegende und bewegte Jahre hinter sich. Abgekupfert in Basel (!), sorgte der Vorstädter Manfred Kohler an den Umzügen 1947 dafür, dass ein Teil der Vorstadtzunft als Guggenmusik mitlief. Ein Jahr später zum Vorstadtzunft-Ober gewählt, führte sein Doppelmandat zu Spannungen und Irritationen. Entgegen der Haltung des Vorstandes mit einem Angebot einer Statutenänderung war die Abtrennung nicht mehr aufzuhalten. Als Macher und Initiant wurde sein Spitzname «Manfi» zum Namen dieser ersten Solothurner Gugge. Erst durch die umgangssprachliche Verwendung wurde sie später offiziell zur «Mamfi Guggenmusig Solothurn» umbenannt.

Auch in den weiteren Jahren blieben Krisen nicht aus. Doch der Durchhaltewillen behielt Oberhand. Der damalige Ober Iwan Kiefer sah die Mamfi 1970 auf dem Sterbebett. Dank neuer Marschrichtung konnte diese Vereinskrise gemeistert werden. Ein Generationenwechsel setzte im Herbst 1991 mit dem Austritt langjähriger Mitglieder ein. Bis 1996 sank die Zahl Aktiver auf 16. Nach einer weiteren spannungsgeladenen Phase mit der Gefahr einer Spaltung um die Jahrtausendwende erreichte die Mamfi 2003/2004 mit noch 13 Mitgliedern den absoluten Tiefpunkt. Heuer spielen wieder 20 Männer mit. «Seit fünf Jahren sind wir zwischen 20 und 25 Mitglieder mit einem stabilen Gerüst», sagt der aktuelle Ober Michael «Michi» Bühler. «Das gibt so weniger Gruppenbildung und wichtig ist, dass wir so noch in die Beizen kommen», ergänzt der 38-Jährige, seit 1996 dabei.

Geändert hat sich die Mamfi in diesen sechs Jahrzehnten von Grund auf. Sie kam weg von der militärischen Ausrichtung inklusive Marschproben. Auch der musikalische Stil wandelte sich weg von den Oberkrainern zu Dixieland und Blues. «Jetzt spielen wir Arrangements, die einer Stadtmusik gerecht werden», so Bühler. Den letzten Schliff holen sie sich ein Wochenende vor der Fasnacht seit 2001 in einem Trainingslager in Bonndorf im Schwarzwald.

Überzeugende Führungsarbeit

Die Mamfi ist als einzige Guggenmusig Mitglied der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn (UNO) und somit Mitträgerin dieses Kulturgutes. Ihr damaliger Ober Iwan Kiefer wurde am 11. April 1969 als Nicht-Stammzünftler und Guggenmusiker zum Ober-Ober gewählt. Dies bewog die Mamfi, selbst UNO-Mitglied zu werden. Die überzeugende Führungsarbeit von Kiefer wurde am 20. September 1971 mit dem Aufnahmebeschluss gewürdigt.

Selbstverständlich gehört die Mamfi auch der GUSO (Vereinigung Solothurner Guggenmusigen) an und stellt seit 2012 mit Ehrenober Roland Kurz erstmals den Vizemusignarr. Als Stammzunft ist die Mamfi eine reine Männergugge. Um das weibliche Element doch noch einzubringen, liefen bis 1994 drei «Bibelis» als Majoretten mit. Zum 50-Jährigen 2007 konnten nochmals zwei ehemalige «Bibelis» reaktiviert werden.