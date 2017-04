Mit der Abschlussfeier in Olten würdigte die Hochschule für Soziale Arbeit FHNW ihre Diplomandinnen und Diplomanden. Die Begrüssung im Stadttheater hielt der Leiter Master-Studium, Daniel Gredig. Er strich die erbrachten Leistungen heraus und gratulierte zum Studienabschluss: «Sie haben an unserer Hochschule ein Studium absolviert, das sich dadurch auszeichnet, dass es zugleich wissenschaftlich fundiert und praxisorientiert ist. Sie sind damit in der Lage, zielführend in ihrem Berufsalltag zu handeln – auch und gerade, wenn Sie es mit komplexen und anspruchsvollen Problemlagen zu tun haben werden.»