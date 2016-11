Verhandlungen im Dezember

Paul lernte Werner C. im Internet über das Game «Minecraft» kennen. C. gewann das Vertrauen des 12-Jährigen und konnte ihn schliesslich zu sich nach Düsseldorf locken. Am 18. Juli sollen sich die beiden in Härkingen getroffen haben.

In der Wohnung von Werner C. soll Paul insgesamt acht Tage und Nächte festgehalten und mehrfach schwer sexuell missbraucht worden sein – bis das Sonderkommando zugriff.

Im Dezember 2016 muss sich Werner C. vor dem Landgericht Düsseldorf verantworten. Ausser dem sexuellen Missbrauch von Paul wird ihm auch noch der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen. Es soll noch weitere Opfer geben. Auf seinem Computer fanden Ermittler eine grosse Anzahl Fotos und Videos.

Der Hilfskoch sitzt in Untersuchungshaft. Die Verhandlungen sind für den 2., 7. und 9. Dezember angesetzt. (jak)