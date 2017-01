Statt Sozialarbeiterin, was sie als 15- oder 16-Jährige werden wollte, wurde sie vorerst Bankfachfrau. In den späteren 1970er-Jahren bürgte das Bankfach für tradierte Seriosität, der Beruf des Sozialarbeiters fristete so etwas wie ein Schattendasein und war weitgehend unbekannt. «Meine Eltern jedenfalls rieten mir, etwas Richtiges zu lernen», sagt Ursula Rüegg und lächelt ein bisschen.

In der seinerzeitigen Ersparniskasse Olten trat sie die Lehre an, und über Weiterbildungen kam sie auf Behördenadministrationen und schliesslich nach Oftringen aufs Sozialamt, wie solche Amtsstellen umgangssprachlich genannt werden. «Ich war immer berufstätig, mir war das wichtig» sagt sie.

Und sie bildete sich auch jenseits angestammter Berufsfelder weiter. So ist sie im Besitz des «Lastwagenbilletts», wie man so schön sagt. Eine Sparte übrigens, die man ihr sofort zutraut. Sie habe damals viel lernen müssen, erklärt sie.

Und: «Es gab praktisch keine Unterstützung von meinen männlichen Kollegen», gehen ihre Gedanken zurück. Weil sie eine Frau war? «Ich glaube schon», sagt sie. Und eine kleine Nachfrage fördert ans Tageslicht: Bus fahren könnte sie auch noch, allerdings «nicht gewerbemässig», wie sie einschränkend sagt.

Von ihrer Partei wird Ursula Rüegg gerne als Kandidatin für den nicht mehr antretenden Peter Schafer von der Sozialdirektion in Erinnerung gerufen; sie bleibt aber ganz ihrer sachlich-nüchternen Linie treu. «Wer als Stadtrat oder Stadträtin gewählt wird, muss für jede Direktion bereit sein.» Natürlich wäre ihr die Sozialdirektion genehm, ihr angestammtes Metier sozusagen.

Dass die Sozialregion Olten wegen angeblich unverhältnismässig hoher Kosten ins politische Gerede gekommen ist, ist logischerweise auch Ursula Rüegg nicht verborgen geblieben. Doch bevor sie sich exponiert, gibt sie zu verstehen: «Ich kenne die Situation nur vom Hörensagen; aber ich könnte mir vorstellen, dass die aufgelaufenen Kosten auch mit der Praxis zu tun haben, die Kunden extern zu betreuen. In Oftringen ist das anders: Dort kümmern sich die Mitarbeitenden der sozialen Dienste effektiv um die Kunden.»