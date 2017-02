Nicht aus der Partei ausgetreten

Der in einem FDP-Haushalt in Wohlen bei Bern aufgewachsene Rauch versuchte es zuerst über die interne Ausmarchung. Dort unterlag er der Parteipräsidentin Monique Rudolf von Rohr. Er entschied sich dann für eine wilde Stadtratskandidatur. Wenn er über die städtische FDP spricht, schwingt in seiner Stimme eine gewisse Enttäuschung mit. Die Partei hätte sich zu stark von einem wirtschaftlichen Profil entfernt, sagt er mit Blick auf die offizielle Kampfkandidatin. «Der FDP fehlen zunehmend Köpfe mit privatwirtschaftlichen Erfahrungen.»

Für die Wahlen tritt er mit dem Slogan «Initiative für ein unabhängiges Olten» an, bleibt aber der Partei als Mitglied treu. Die eine oder andere spitze Äusserung erlaubt er sich trotzdem, sei es in Inseraten oder in der Oltner Facebook-Gruppe. «Ich bin kein Diplomat», gibt er zu. Man müsse für seine Ideen kämpfen, sagt der Mann, der sich den Wettbewerb aus seinem beruflichen Alltag gewohnt ist. Oder dem Sport. Früher war er aktiver Volleyballer in der NLB, heute geht der Vater zweier schulpflichtiger Söhne im Sommer täglich schwimmen oder ist im Winter in seiner zweiten Heimat Engadin auf den Langlaufskiern anzutreffen.

Wer nun glaubt, dass der Vermögensverwalter die Welt nur durch die Finanzbrille sieht, liegt falsch. Privat brauche er keinen grossen Luxus, sagt der Fahrer eines alten Saabs. «Geld ist wichtig als Rohstoff, um Ideen umsetzen zu können.» Rauch bezeichnet sich als FDPler mit «sozialem Einschlag». Es brauche den Sozialstaat, profitieren davon sollen in seinen Augen aber vor allem die «Schlechtergestellten» und nicht der Mittelstand. Darum würde ihn auch die frei werdende Direktion Soziales reizen. Nicht, um primär zu sparen, sondern um zu prüfen, ob nicht das Geld und die Mitarbeiter im Rahmen des rechtlich Möglichen effizienter eingesetzt werden können.