SVP-Gemeinderat Ernst Eggmann will den Gordischen Knoten um die Erschliessung des neuen Quartiers Olten SüdWest für Fussgänger und Velofahrer lösen. Das Gemeindeparlament hat das Vorprojekt zur geplanten Stadtteilverbindung Hammer mit Kosten von

15 Millionen Franken letzten Dezember vorerst vertagt. «Jetzt kann die Stadt nicht einfach nichts machen», ist Eggmann überzeugt.

Seine Idee: Bis die neue Stadtteilverbindung in fernen Jahren eventuell einmal realisiert sein wird, könnte der bestehende Rötzmatttunnel als Langsamverkehrsverbindung für die Olten-SüdWest-Bewohner aufgewertet werden. Dieser würde «in einen einspurig befahrbaren Tunnel mit beidseitigem Gehweg und integrierten Velospuren» umgebaut werden, schreibt Eggmann in seinem Vorstoss, der an der nächsten Parlamentssitzung vom 26. Januar behandelt werden soll.

Statt wie bisher im Tunnel würden die stadtauswärts fahrenden Autos einfach vor dem Tunnel auf Grün warten. Bis anhin besteht neben der Fahrbahn in Richtung Innenstadt ein Trottoir für Fussgänger, neben der Fahrbahn stadtauswärts gibts eine Velospur.

Wie hoch die Kosten für den Umbau wären, hat Eggmann nicht abgeklärt. In seinen Augen dürften diese aber bedeutend tiefer sein als der 10-Millionen-Anteil, welchen die Stadt Olten bei der Stadtteilverbindung zu tragen hätte. Zudem wäre die Langsamverkehrs-Alternative schnell realisierbar. Eggmann zufolge könnte dies bereits in diesem Jahr geschehen.