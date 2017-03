Im ersten Wahlgang sind die drei bisherigen Stadträte Martin Wey, Thomas Marbet und Benvenuto Savoldelli gewählt, weil sie das absolute Mehr übertroffen haben. So weit, so gut.

Die anderen sieben Kandidaten haben das absolute Mehr nicht erreicht. Folglich gibt es einen zweiten Wahlgang, wo das relative Mehr zählt. Die Oltner Stadtkanzlei sah die Sache aber anders: Nur wer die zehnprozentige Hürde aller gültigen Stimmen erreicht hat, darf daran teilnehmen.

Das wären in diesem Fall nur Iris Schelbert (Grüne) und Marion Rauber (SP). Die Stadtkanzlei berief sich auf den Paragraphen 69 der kantonalen Gesetzgebung der politischen Rechte. „Werden bei Majorzwahlen während der Anmeldefrist zum zweiten Wahlgang nicht mehr Kandidaten und Kandidatinnen vorgeschlagen als Stellen zu besetzen sind, so gelten die Vorgeschlagenen als in stiller Wahl gewählt; der angesetzte zweite Wahlgang findet nicht statt.“

Das würde laut der Stadtkanzlei bedeuten, dass es stille Wahlen gäbe, wenn keiner der beiden Frauen ihre Kandidatur zurückzieht. Auf Hinweis dieser Zeitung ging die Stadtkanzlei der Sache noch einmal nach.

Denn im Gesetz der politischen Rechte im Paragraphen 46 steht, dass die zehnprozentige Hürde für den zweiten Wahlgang nicht in Bezug auf die gültigen Stimmen gilt (10 Prozent = 1656,8 Stimmen), sondern in Bezug auf die gültigen Wahlzettel (10 Prozent = 420,1 Stimmen).

Diese zweite, tiefere Hürde haben alle sieben nicht-gewählten Stadtratskandidaten erreicht. Damit haben alle sieben Nicht-Gewählten die Chance, am zweiten Wahlgang teilzunehmen.

Falls sich nicht fünf Kandidaten der sieben verbliebenen Nicht-Gewählten zurückziehen, gibt es keine stille Wahlen.

Nach genau einer Stunde korrigierte die Oltner Stadtkanzlei die Falschmeldung.