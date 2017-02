Gomm illustriert diese Verwerfungen an zwei Beispielen: die ursprüngliche Absicht der Exekutive, das Jugendkulturhaus Provisorium 8 und den sozialen Wohnungsbau fallen zu lassen. Ersteres konnte (vorläufig) verhindert werden. Letzteres nicht. Das Volk wollte es anders, nachdem die Junge SP Region Olten gegen den stadträtlichen Entscheid das Referendum ergriffen hatte.

Ein demokratischer Sozialist

«Wissen Sie, ich bin Optimist», sagt Gomm. Und als solcher ein demokratischer Sozialist, der identitätsstiftende Nationalstaaten als Auslaufmodell bezeichnet. Ein Kosmopolit, der in Olten bleibt. «Hier kann ich mich einfach am besten ärgern», erklärt Gomm und beschreibt dann die Dreifaltigkeit seiner Existenz in Kurzform. «In Olten geboren, in Olten aufgewachsen, in Olten geblieben.» Aber den identitätsstiftenden Nationalstaaten zum Trotz: Die Schweiz sei eigentlich für demokratischen Sozialismus noch nicht mal ein schlechtes Beispiel. Dass sich eine Gesellschaft ein solches System auch leisten können müsse, bestreitet er keinen Moment.

Stark heruntergebrochen: das sei eine Frage der Umverteilungsbereitschaft und des Willens zur Solidarität. Gomm zählt auf Mitwirkung. Was wunder, ist er mit dem Wegfall fast aller Kommissionen in Olten nicht einverstanden, ebenso wenig mit der Verkleinerung des Parlaments. «Ich wär gar für ein grösseres eingestanden. Mehr Mitwirkende bedeuten eine grössere Trägerschaft, Meinungsvielfalt, Basis», sagt er. Der Idee, das parlamentarische Modell durch jenes der Gemeindeversammlung zu ersetzen, kann die angehende Lehrkraft Sekundarstufe I nicht viel abgewinnen. «Es sei denn, es würden jährlich zehn Gemeindeversammlungen stattfinden», lacht er.

Affinität für Stadtentwicklung

Würde er Stadtrat, möchte der Jungpolitiker direktionsübergreifend agieren. Deswegen ist die Frage, welche Direktion er übernehmen möchte, nicht so entscheidend. Gomm zählt auf interdisziplinäres Schaffen. «Am meisten interessieren mich Fragen zur allgemeinen Stadtentwicklung, die ja nicht nur bedingt ist durch Infrastruktur, sondern auch durch organisatorische und ideelle Massnahmen.» Auf die Stadt kämen viele gewichtige Projekte zu, beispielsweise die Umgestaltung des Bahnhofplatzes. Gleichzeitig müsse aber auch für neuen Schulraum gesorgt und beschlossene Projekte wie Andaare endlich umgesetzt werden. Gomm will gestalten und nicht nur verwalten, wie er so schön sagt. Wobei er damit nichts gegen eine gute Verwaltung gesagt haben will.