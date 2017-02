Schnitzelbank-Zeitung sei Dank

Was das Leben der Gäste jeweils enorm erleichtert, sind die auf Tischen verteilten Schnitzelbank-Zeitungen. Zu häufig nämlich treten die Ensembles als regelrechtes Chorereignis in Erscheinung, was der Verständlichkeit der Verse wenig zuträglich ist. Es sei denn, die Gruppen treten sprachlich sehr diszipliniert und äusserst präzise auf.