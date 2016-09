Am Samstag war es wieder soweit. Die Oltner rannten für den guten Zweck. Wie auf der Homepage des 2-Stunden Laufes zu lesen ist, kamen dieses Jahr sagenhafte 85 500 Franken zusammen.

Davon gehen 22 400 Franken an individuelle Gruppenprojekte. 43 400 Franken sind für ein Projekt von Horyzon in Bangladesh und 21 700 Franken kommen einer Verbesserung der Infrastruktur der Tagesstätte Sonnegg in Olten zu Gute. Insgesamt rannten 484 Personen zusammen 7427 km.