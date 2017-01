Käthi Vögeli war bereits als Jugendliche Mitglied der Theatergruppe Olten. Nach der Absolvierung des Lehrerseminars in Liestal und vor ihrer Theaterausbildung an der Ecole internationale du Théâtre J. Lecoq in Paris leitete sie den Robinsonspielplatz und Spielbus in Olten. Die nächsten Lebensjahre von Käthi Vögeli waren geprägt durch die Familiengründung und Weiterbildungen wie Pantomimen-Kurse, Clown-Unterricht oder Schauspielunterricht. In der Folge hat sie sich ausserdem der Regiearbeit im In- und Ausland verschrieben. In Olten war und ist sie seit 30 Jahren präsent. So hat sie, zum Teil in Zusammenarbeit mit Ursula Berger, mit grossem Erfolg Schauspiel- und Tanztheater durchgeführt.

Mit grosser Leidenschaft und bewundernswerter Konsequenz hat sich Jörg Binz ganz der Kunst und der Malerei verschrieben. In diesem Jahr wird der Kunstmaler, Zeichner und Grafiker 74 Jahre alt. Nach einer Ausbildung zum Grafiker folgte eine Ausbildung zum Zeichenlehrer, als der er in der Folge auch arbeitete. Im Laufe der Jahrzehnte hat Jörg Binz eine unverwechselbare Farben-, Formen- und Bildersprache gefunden. Er hat ein von der Kraft der Farben, von grosser Intensität und Bewegung, von Kontrasten und Gegensätzen gezeichnetes Bilderuniversum geschaffen. In Olten und anderen Städten hat Jörg Binz an vielen Einzel- und Gruppenausstellungen mitgewirkt. Besonders bekannt geworden ist er mit seinen prägnanten, meisterhaften Porträts.

Förderpreis für Daniel Kissling