Nein, nicht alle der in einer spontanen Umfrage bedachten Architekten in Olten sind mit den Änderungen im Gestaltungsplan Olten SüdWest glücklich; ja finden sie noch nicht mal begrüssenswert.

«Bedenklich, nach so kurzer Zeit»

Erschrocken darob sei er, sagt etwa Klaus Schmuziger von der gleichnamigen Architekten AG. Die Änderung des Gestaltungsplans nach so kurzer Zeit hält er für bedenklich. Dass nun unterschiedliche Gebäudehöhen möglich seien, bezeichnet er «als nicht so glücklich», denn die ursprüngliche Fünfstöckigkeit korrespondiere ausgezeichnet mit der Gäu-Ebene, die im Westen beginne. «Man hat diese imaginäre Linie aufgenommen, das gefällt mir ausserordentlich», so Schmuziger weiter. «Oben dringt der landschaftliche Part ein, unten der urbane.» Mit den jetzt möglichen variablen Gebäudehöhen befürchtet Schmuziger «eine Verhühnerung» des Anblicks.

Solche Beispiele gebe es in Olten genug. Positiv hingegen sieht der Architekt den Aspekt, wonach nun auch Stockwerkeigentum möglich wird. Auch variable Wohnformen mit der Eventualität von Reiheneinfamilienhäusern hält er für durchaus okay. Aber: «Mindestens 60 Prozent in OltenSüdwest müssten nach meiner Wahrnehmung fünfstöckig sein.» Und mehr Liebe zum Detail wünscht er sich für die Zukunft. Er moniert die fehlenden bauplastischen Elemente, die den Kuben eine gewisse Lockerheit und Gliederung verleihen würden. Stichwort: Balkone. Mit der dezenten Farbgebung im fertiggestellten Baufeld 4 allerdings ist er ausgesprochen zufrieden.

«Schritt in die richtige Richtung»

Im Grundsatz positiv eingestellt zu einer Gestaltungsplanänderung zeigt sich Thomas Schwab von Werk 1, Architekten und Planer AG. «Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.» Variable Gebäudehöhen hält er für durchaus angebracht. Damit könnten das enge Korsett des bisherigen Gestaltungsplans abgestreift und die Monotonie der Kuben gebrochen werden.