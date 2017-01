Sie ist eine Macherin, probieren geht über studieren. So steuert sie auch im «Pavillon» nach einem Winken gleich die Bar an, um für sich, die Journalistin und den Fotografen Kaffee zu holen. «Ich bin immer fürs Ausprobieren. Während andere gern zuerst eine Fachstelle gründen, packe ich lieber an und schaue, wie es läuft.»

Monique Rudolf von Rohr ist in Niedergösgen aufgewachsen. Hier hat sie auch zum ersten Mal eine politische Ader bewiesen. «Mein Vater war bei den Freisinnigen und hat mich schon früh an Veranstaltungen mitgenommen.»

In der Bez ergriff sie selber die Initiative. «Wir haben uns neben der Barriere in Schönenwerd aufgestellt und die Autofahrer angesprochen, die ihren Motor nicht abstellten», sagt sie und lacht. «Politik gehörte immer zu meinem Leben, das war nie etwas Abgetrenntes.»

«Rabenmutter» und Politikerin

Mit Monique Rudolf von Rohr kommt man einfach ins Gespräch. Sie gibt einem das Gefühl, auf gleicher Höhe zu sein, ist eine Person, die aus einem Interview eine Unterhaltung macht. Als junge Lehrerin am BBZ wurde sie immer wieder angefragt, ob sie für den Gemeinderat kandidieren möchte. Doch es war noch zu früh, «zuerst kamen die Kinder.» War sie doch sowieso schon eine «Rabenmutter».