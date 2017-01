«Früher sagte man, dass man an Silvester den Rest der Feuerwerke vom 1. August verkauft – heute reicht das bei weitem nicht mehr», erklärt Hektor Luder, Betriebsleiter der weco Suisse AG. Das Handelsunternehmen befindet sich seit 2013 in einem Neubau in Walterswil und agiert als Tochterfirma der weco Feuerwerk GmbH aus Deutschland.

Vor dem Millennium gab es in der Schweiz noch fast keine Feuerwerksverkäufe. Um das neue Jahr einzuläuten, sei vor dem Jahr 2000 hauptsächlich in Deutschland geböllert worden. «Ausser an den touristischen Orten in der Schweiz», so der Betriebsleiter. Denn der Brauch sei besonders im Ausland bekannt gewesen. Mit der steigenden Migration konnte die Tradition aber auch hierzulande Fuss fassen. Somit stiegen die inländischen Feuerwerksverkäufe an Silvester seit der Jahrtausendwende stets an. Heute sind die bunten Knaller am 31. Dezember kaum mehr wegzudenken. Denn, obwohl der 1. August noch immer der wichtigste Tag der hiesigen Feuerwerksbranche sei, betragen die Feuerwerksverkäufe an Silvester mittlerweile schon 20 bis 25 Prozent derjenigen vom Schweizer Nationalfeiertag.