Ein Vorwurf nämlich, der immer wieder in der Stadt zu hören ist, auch an die Adresse von Martin Wey. «Nur Haurückübungen und Schnellschüsse haben keinen Erfolg», entgegnet er Kritikern. Und gerade in Olten SüdWest versucht die Stadt nun immerhin mit der Gestaltungsplanänderung, das Heft zum Teil wieder in die eigene Hand zu nehmen. Zudem ist nicht nur die Regierung an allem schuld, was in Olten seit langem nicht realisiert wird. Stichwort: Parkleitsystem. Da hat das Parlament die vom damaligen Baudirektor Wey ausgearbeitete Vorlage bachab geschickt. Auch in den letzten vier Jahren war das Verhältnis zwischen Stadtrat und Parlament angespannt. Wey erachtet diese Konstellation als entwicklungshemmend für die Stadt: Die beiden Staatsgewalten müssten sich nicht immer einig sein, aber die Parlamentarier sollten nicht alles, was vom Stadtrat komme, derart beargwöhnen. «Bleibt es bei dieser Polarisierung zwischen Entwicklern und Sparern, so verpasst die Stadt viele Chancen.»

Wey ist kein Politiker, der auf den Tisch haut und sagt, wos langgeht. Er ist eher «der Mann der feinen Klinge», wie er sich selbst beschreibt, der sachlich zu überzeugen versucht. Manche sagen von ihm, er sei zu wenig konsequent und wolle es allen recht machen. Wey hingegen sieht sich eher als lösungsorientierter Brückenbauer. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte letzten Sommer um die Enzo-Möbel auf der Kirchgasse: Lehnte die Stadtverwaltung das Ansinnen des Stadt- und Kulturmagazins «Kolt» zuerst strikte ab, liess Wey im Interview danach mit dieser Zeitung durchblicken, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen worden ist.

Wey ist nicht nur Politiker, sondern hat auch eine musische Seite, wie die Öffentlichkeit etwa vergangenen August erfahren hat. Als Werbegag für Gewerbe Olten spielte er an mehreren Standorten in der Stadt Klavier. Hätte sein Vater, früher ein bekannter Treuhänder in der Region, den talentierten Pianisten nicht gezwungen, einen Brotberuf zu erlernen, sässe er heute vielleicht nicht am Pult im 8. Stock des Stadthauses, sondern am Flügel im Stadttheater. «Was nicht ist, kann ja noch werden», sagt Wey lachend und nimmt einen Schluck Bier.