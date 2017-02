Sie lässt sich nicht verbiegen

Aus politischer Sicht trifft dies sicher zu. Bei der SP fühlt sich Rauber gut aufgehoben, doch es liegt ihr fern, dem Parteiprogramm blindlings zu folgen. «Eine Partei muss alle Flügel vertreten können», sagt sie. Das Links-Rechts-Denken sei auf kommunaler Ebene sowieso nicht angebracht. «Ich denke, dass ich auch für Bürgerliche wählbar bin.» Dass ihr dafür gelegentlich auch Kritik entgegenschlägt, das nimmt sie in Kauf. «Ich bin echt und will mich nicht verbiegen. Weder jetzt, noch wenn ich in den Stadtrat gewählt werde.»

Es gibt jedoch neben dieser Einstellung noch ein weiteres Element, das Marion Rauber zu einer speziellen Genossin macht: Sie lebt für die Fasnacht. Wenn sie davon erzählt, spricht sie noch schneller als sonst. «Es ist etwas ganz Spezielles.» Das ganze Jahr gebe es etwas zu tun. Wenn man dabei ist, gehöre man zu einem generationenübergreifenden Netzwerk. Rauber ist nicht nur ein bisschen dabei. Sie gehört dem Fasnachts- und Umzugskomitee Olten an – notabene als einzige Frau. Vor über 40 Jahren marschierte sie an der Hand des Vaters durch die Stadt, heute ist sie Mitglied der Säli-Zunft. «Die Fasnacht verbindet lebenslustige Menschen aus allen Altersgruppen und Schichten», schwärmt sie.

Ohne sie besser zu kennen, nimmt man an, Rauber müsse eine äusserst gesellige Person sein. Sie bestätigt diese Vermutung ungefragt. «Ich kann an einem x-beliebigen Tag hierher kommen», sagt sie und schwenkt mit dem Arm durch den Raum. «Es ist immer jemand hier, den ich kenne.» Manchmal wird gejasst. Oder gesungen. «Das finde ich so öppis Schöns.» Sie weiss, dass ihre Kandidatur an der Fasnacht auf die Schippe genommen wird. Und sie ist gespannt drauf. Aber eigentlich hat diese Liebe zur Geselligkeit ihren Ursprung gar nicht in der Fasnacht. «Das ist eine Lebenshaltung», stellt Rauber fest und nimmt einen Schluck Tee.

Für Olten wünscht sich Rauber mehr Mut. «Projekte sollen unkomplizierter umgesetzt werden.» Es solle nicht so viele Hürden und Auflagen geben. Eine belebte Innenstadt ist ihr wichtig. «Wenn jemand hier etwas organisieren will, dann soll er das tun können.» Mit voller Kraft für die Geselligkeit. Die Aare soll einfacher zugänglich werden. «Zwei Zugänge sind einfach zu wenig.»

Auch für eine Jugendarbeit will sie sich einsetzen. Rauber zieht entschlossen in den Kampf um einen Stadtratssitz. Alles oder nichts. Wobei das Nichts auch nicht tragisch wäre. «Ich habe keine Profilierungsneurose und sehe das gelassen», sagt sie. «Aber natürlich würde ich sehr gerne als Stadträtin gewählt werden.» Stadtratskandidaturen kommen und gehen, Fasnacht und Waadtländerhalle bleiben.