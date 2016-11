Am Samstag, 19. November, kurz nach 09.30 Uhr, ereignete sich auf der Dorfstrasse bei der Einmündung in die Überführungsstrasse in Wangen bei Olten eine Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Es entstand an den beteiligten Fahrzeugen jedoch ein Gesamtschaden von mehreren tausend Franken.

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, werden aufgrund von widersprüchlichen Aussagen der am Unfall beteiligten Personen Zeugen gesucht, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten (Telefon 062 311 80 80) in Verbindung zu setzen. (pks)