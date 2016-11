Kontrolle hat nicht versagt

Rund 95 aktive Fälle hat K. zum Zeitpunkt seiner Entlassung betreut. Doch nicht alle werden nun auf Unregelmässigkeiten untersucht. Einige Dossiers fallen weg, weil es um Männer oder Familien geht. «Die sind kein Thema», so Tschanz. Es bleiben rund 25 Dossiers übrig, die nun genauer angeschaut werden.

Um Abrechnungsfehler geht es aber nicht direkt. «K. hat den Klienten nie zu wenig oder zu viel ausbezahlt», sagt Tschanz. Dies würde auffallen; der Klientenbuchhalterin oder spätestens dem Amt für soziale Sicherheit, welches die Sozialregionen jedes Semester überprüfe. «Bei uns wurden nie Abweichungen festgestellt», sagt der Stellenleiter.

Es habe keine Kontrolle versagt. «Es geht hier einfach um Bereiche, die man nicht kontrollieren kann», meint Tschanz. Damit spricht er die Mietzinse und Weiterbildungen an, wo die Sozialamt-Mitarbeiter Einfluss nehmen und auch begründete Ausnahmen gewähren können. Bei den Weiterbildungen liegt es beispielsweise im Ermessen der Mitarbeiter, welche Klienten sie in Kurse schicken und welche nicht. K. soll hier Druck auf die Klientinnen ausgeübt haben. «Begründungen in den Dossiers sind vorhanden. Die Frage ist nur, ob sie auch richtig sind», so Tschanz.

Michel Tschanz‘ Vertrauen in seine Mitarbeiter wurde durch den Vorfall nicht getrübt. «Mein Vertrauen in die Mitarbeiter ist uneingeschränkt», betont er. Der Betrieb soll normal weiterlaufen. Laut Tschanz ist der operative Betrieb gewährleistet. «Es sollte zu keinen Wartezeiten kommen.» Die freie Stelle wird in den nächsten Tagen ausgeschrieben.

M.K. bestreitet die Vorwürfe.