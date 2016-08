Der aufgebrachte Belag sei beim Auftrag an dessen Oberfläche mit einer Schicht Bitumen versehen, die nun abgeschliffen werde. Das lasse den Belag, mit einer ausgesprochen hellen Körnung, deutlich heller werden als jenen der beiden Fahrstreifen. «Das Sonnenlicht lässt ihn mit der Zeit dann noch heller werden», weiss Bürgi.

Weniger verkehrsdominiert

«Die städtebauliche, gestalterische Idee ist ursprünglich, den Strassenraum zwischen Wangen und Olten mit dem helleren Mehrzweckstreifen siedlungsverträglicher, also weniger verkehrsdominiert wirken zu lassen», so der Mann vom AVT. Ob dies nicht auch durch eine simple aufgetragene (Flächenmarkierung hätte erreicht werden können, wie das die Skeptiker der aktuellen Ausführung als Argument ins Feld führen? Etwa durch den Auftrag roter Farbe, wie man dies von Velostreifen her kennt?