Das sagt viel über Iris Schelbert aus. Das Café Ring ist in den 35 Jahren, seit die in Bellach Aufgewachsene wegen ihres Mannes in Olten wohnt, wie zu einem zweiten Wohnzimmer geworden. Im Lokal, in welchem sich an Heiligabend die Mehrbesseren ihre Cüplis zuprosten, läutete sie früher mit ihren Lehrerkollegen oft den Abend ein; heute trifft sich die ausgebildete Heilpädagogin jeden Montag nach der Stadtratssitzung mit ihren Freundinnen zum Mittagessen. Eine Grüne inmitten des bürgerlichen Establishments? Für die 60-Jährige kein Problem – dazu kommt ein persönlicher Bezug: Der jetzige Inhaber Sven Engler war einst ihr Nachhilfeschüler.