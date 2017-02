Was der Flugplatzchef damit anspricht: eine Begegnung der unheimlichen Art, mit ungeahnten Folgen für die Person am Steuerknüppel des Segelfliegers. «Ein Flugzeug kann nicht anhalten in der Luft», präzisiert Müller.

Es wird eng – nicht nur in der Luft

Durchschnittlich eine Bewilligungsanfrage pro Woche erhält Müller derzeit. Es halte sich in Grenzen. Wird die Drohne für gewerbliche Zwecke innerhalb des fraglichen Umkreises genutzt, brauchts dafür eine Bewilligung, die der Flugplatzchef auf Anfrage und unter Berücksichtigung der aktuellen Umstände ausstellt. Dennoch ist festzuhalten: In den letzten Jahren melden immer mehr Nutzer Bedarf an freiem Luftraum. «Fliegen ist ein uralter Menschheitstraum und jetzt durch den Drohnenflug um eine weitere Komponente bereichert worden», sagt Müller.