«Die vielen positiven Reaktionen haben mich bestärkt, dass unser Anliegen bei den Bewohnern der linken Aareseite ein Bedürfnis ist», sagt Scholtz, die im Schöngrund-Quartier wohnt. Der Generationenspielplatz soll ein Treffpunkt für Familien mit ihren Kindern werden, aber auch von den Bewohnern des nahegelegenen Altersheims Stadtpark frequentiert werden. Daher müsste der neue Spielplatz in die Nähe des öffentlichen Altersheim-Restaurants zu stehen kommen. Zudem könnten sich Synergien mit dem betreuten Robi-Spielplatz ergeben, der sich an Primarschulkinder richtet, an drei Nachmittagen pro Woche geöffnet ist und zudem von der Stadt mit 200 000 Franken pro Jahr unterstützt wird.

Als Vorbild für den künftigen Spielplatz dient Scholtz der Tödipark in Wetzikon ZH. Sie liess von derselben Firma, die den Spielplatz dort gebaut hat, einen Kostenvoranschlag erstellen. Ein ähnliches Projekt würde in Olten rund 200 000 Franken kosten. Das sei zwar viel Geld, so Scholtz. Sie hofft aber rund die Hälfte des Betrages via Firmensponsoring oder Stiftungen reinzuholen, sodass für die Stadt noch ein Beitrag von rund 100 000 Franken übrig bleibt. «Olten könnte sich damit bei Familien mit Kindern profilieren», ist sie überzeugt. Im Vergleich zur Lebensqualität, die damit gewonnen würde, wäre es eine kleine Investition, sagt Scholtz weiter.

Baudirektor Thomas Marbet hält auf Anfrage fest, dass ein solches Projekt nicht mehr über die laufende Rechnung finanziert werden könnte, sondern über einen Investitionskredit. Zudem vermerkt er, dass die Stadt durchaus bestrebt sei, die öffentlichen Spielplätze in einem guten Zustand zu halten. Derzeit wird etwa beim Robi-Pavillon im Vögeligarten ein Wasseranschluss installiert. «Wir fahren keine Verlotterungsstrategie», so Marbet.