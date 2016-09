• Der Neubau Erweiterung Schulhause Späri wurde in Betrieb genommen; die Klassen und die Schulleitung haben die neuen Räumlichkeiten in den Sommerferien bezogen. Die Aussenanlagen werden derzeit fertiggestellt.

• Beim Schulhaus Oberdorf wurde in den Sommerferien der Pausenplatz geteert. Die Vorbereitungen für den Bewegungsbereich sind am Laufen und die Polleranlage wurde in Betrieb genommen. Die Bauausschreibung für den Bewegungsbereich so¬wie das Vordach ist erfolgt.

• Der Termin für die Gemeindeversammlung am 13. September wird mangels Traktanden gestrichen. (mgt/otr)