Das hochsommerliche Wetter setzte sich in ausgeprägtem Mass bis zur Mitte des ersten Herbstmonates durch, und bewirkte einen Altweibersommer erster Klasse.

Die Mitteltemperatur vom September betrug 17,3 Grad (Gheid: 16,4 Grad). Dies entspricht einer Abweichung von +3,4 Grad gegenüber dem Mittel der Zeitperiode 1901 bis 2010 und einer solchen von +2,5 Grad im Vergleich zu jener von 1981 bis 2010. Dies ergibt wärmemässig dem 3. Platz nach den Mittelwerten von 17,6 Grad im Jahr 2006 und 17,4 Grad im Jahr 1961. Der bisher kälteste September aus dem Jahr 1912 verzeichnete einen Mittelwert von 9,5 Grad. Im Gheid lagen die täglichen Mitteltemperaturen im Bereich von 12,0 Grad am 22. und 20,5 Grad am 14. September.

Die monatlichen Extremtemperaturen unterschieden sich um 23,4 Grad und wurden am 22. September (6,4 Grad) und am 8. September (29,8 Grad) gemessen.

Viele Sommertage

Der September wies 11 Sommertage (+7) auf, alle in der ersten Monatshälfte und hatte an neun Tagen ein Maximum von über 28 Grad. An nur 5 Regentagen (–7) fiel eine Niederschlagsmenge von 54 mm, was 56 Prozent des Normalwerts entspricht.