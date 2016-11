Von O bis O lautet eine Regel für das Aufziehen der Winterpneus. Von Oktober bis Ostern. Für viele Autofahrer heisst es aber jedes Jahr wieder «Oh weh». Wenn es zum ersten Mal gefriert oder wie gestern ein Schäumchen Schnee liegt und das Auto immer noch in Sommerpneus herumrollt. Dann schellt bei Ruth Suter das Telefon ununterbrochen.

Sie und ihr Mann führen das Suter’s Pneuservice in Rickenbach. «Bei diesem Wetter gibt es viele Leute, die gleich anrufen», sagt Ruth Suter. «Am liebsten würden sie alle sofort kommen.» Suter gibt sich Mühe, so viele Termine wie möglich zu verteilen. An diesem Morgen wurden schon 15 Autos wintertauglich gemacht und es ist noch nicht mal 11 Uhr.

Kaum hat ein Auto die Garage verlassen, fährt schon das nächst rein und schwebt wenige Sekunden später in der Luft. Vier Männer arbeiten in der Werkstatt, die Handgriffe sind geübt; die Autos dürfen sich für einmal vorkommen wie beim Boxenstopp in der Formel 1. Ein Monteur markiert mit einem weissen Stift noch die Position der Reifen, kurz darauf sind sie schon abmontiert.