Bereits ist der Sommer vorbei, und die Tage werden wieder merklich kürzer. Das heisst für das Team vom Photostream Olten, dass wieder der Beamer angeworfen und monatlich zum Fotografie-Abend in die Galicia Bar eingeladen wird.

Zur Saisoneröffnung wird allerdings zuerst gefeiert. Nebst einem Apéro mit Kurzansprache von Initiator André Albrecht wird es Präsentationen von historischen Bildern und Filmen von Olten geben, die der Oltner Musiker und Sammler David Escher zusammengestellt hat.

Escher wird in seiner Präsentation das Publikum auf einen virtuellen Spaziergang durch Olten einladen, bei dem eindrücklich die Veränderungen in der Dreitannenstadt zu sehen sind. In einem zweiten Block sind alte Filmdokumente von verschiedenen Anlässen wie der grosse Preis von Olten (Motorradrennen) oder die Anfänge der MIO zu sehen sein, die sicher auch für Schmunzeln im Publikum sorgen werden.

Für den musikalischen Teil des Abends sorgen das Duo «Macy is Dad». «Macy is Dad» sind Cyril Mauderli (Gesang, Gitarre) und Thomas Maritz (Piano, Flügelhorn). Die beiden Songschreiber des «verstorbenen» Projekts Macy präsentieren ihr fast zehnjähriges Schaffen ergänzt durch einige weitere Songs, welche ihnen sehr am Herzen liegen. (mgt)

Saisoneröffnung Photostream Olten, Galicia Musik Bar, 30. September ab 18.30 Uhr, www.photostream-olten.ch