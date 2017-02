«Auch haben wir sehr nette und offene Menschen kennen gelernt. Und das Essen war lecker», meint Michael, der extra für die Reise Spanisch gelernt hat. Aus diesem Grund hat die Verständigung mit den Einheimischen in Südamerika einwandfrei geklappt. Anders als beispielsweise in Thailand. «Dort haben wir uns mit Händen, Füssen und einem Zeichenbuch verständigt», erklärt Michael, geklappt habe die Verständigung allerdings nicht ganz immer. Oft seien sie auch von den Einheimischen zum Essen oder zum Übernachten eingeladen worden. «Zum Beispiel in Laos sind uns die Kinder auf der Strasse nachgerannt», erzählt Miriam.

Auch den Kontakt mit Familie und Freunden zu Hause hätten sie stets gewahrt. «Mit Whatsapp und Skype ist das heute kein Problem mehr», wissen die beiden. Übernachtet haben die Abenteurer im Zelt, in Gaststätten oder bei Privatpersonen, welche sie unter anderem durch spezielle Organisationen für Veloreisende kennen lernten.

Unwohl beim Zelten war ihnen nur ein Mal: Nämlich, als sie in Peru auf einer Passhöhe, wo sonst weit und breit keine Menschenseele war, ihr Lager aufbauten und dann mitten in der Nacht ein Lastwagen anhielt und erst nach einigen Minuten wieder weiterfuhr. «Das war mir schon nicht so geheuer», gibt Miriam zu bedenken.

Reine Kopfsache

«Die grösste Herausforderung war es, sich selbst zu motivieren, auch wenn man am Anschlag ist», weiss Michael. Es sei eine reine Kopfsache, haben die Veloreisenden auf ihrer Tour gemerkt, denn: «Der Körper hält vieles aus.» Miriam spricht noch einen weiteren Punkt an: «Man ist ein Team. Du weisst, du kannst nicht ohne einander weiterkommen.» Momente, an denen sie hätten aufhören wollen, habe es keine gegeben, berichten sie. Heikel war vor allem ein Abschnitt: die Lagunen-Route in Bolivien. «Die Strassen waren schlecht und mit Sand bedeckt, sodass wir die Velos oft schieben mussten», schildert Michael. «Zudem war es in der Nacht -15 Grad und wir konnten uns nur alle zwei Tage mit Wasser und Proviant eindecken», fügt Miriam hinzu.

Trotzdem, «viel anders machen würden wir nicht», sind sie sich sicher. Auch dank ihrer Planung: «Es hat fast alles so geklappt, wie wir es vorbereitet hatten.»